De Laurentiis, indagine a Roma per falso in bilancio: c’entra Osimhen – Sky

La Procura di Roma apre un’indagine su Aurelio De Laurentiis. Il Presidente del Napoli è accusato di falso in bilancio per le presunte plusvalenze fittizie legate all’acquisto di Osimhen. Di seguito le informazioni riportate da Sky Sport 24.

INDAGINE – Aurelio De Laurentiis finisce nell’occhio del ciclone. Archiviate dalla Procura partenopea le indagini per reato di falso in bilancio per frode fiscale, adesso gli atti diventano di competenza romana. Per atto dovuto, dunque, il Presidente del Napoli finisce nel registro degli indagati dei pm di Roma per falso in bilancio. L’accusa si riferisce alle presunte plusvalenze fittizie legate all’acquisto di Victor Osimhen, trasferitosi dal Lille al Napoli nel 2020.

Fonte: Sky Sport 24