UFFICIALE – De Bruyne approda al Napoli: stretta di mano e annuncio

Kevin De Bruyne lascia il Manchester City e arriva a Napoli: Aurelio De Laurentiis ufficializza il primo colpo di mercato regalato ad Antonio Conte.

UFFICIALITÀ – Il Napoli ha appena ufficializzato il primo colpo del mercato estivo. Dopo la fine della trattativa e l’iter odierno delle visite mediche, Kevin De Bruyne è diventato un nuovo giocatore della squadra di Antonio Conte. A darne l’annuncio è, come di consueto, Aurelio De Laurentiis, attraverso una foto pubblicata sul proprio profilo X. La stretta di mano tra il Presidente dei partenopei e il centrocampista belga rende ufficiale la firma sul contratto che lo legherà a Napoli fino al 2027.

I DETTAGLI – De Bruyne arriva a Napoli a parametro zero, per via del suo contratto in scadenza con il Manchester City. Dopo ben dieci anni con la maglia inglese celeste dei The Citizens, il classe 1991 raggiunge il suo compagno di Nazionale belga Romelu Lukaku in Italia. Questo il primo colpo di mercato promesso ad Antonio Conte, che spera di rinforzare la sua rosa di campione d’Italia. Dall’altra parte c’è l’Inter, che ha già ufficializzato i primi due acquisti e le prime due cessioni dell’estate.