De Boer lascia l’Olanda: «Obiettivo non è stato raggiunto. Tanta pressione»

De Boer non è più il Commissario Tecnico dell’Olanda. L’ex allenatore dell’Inter, in linea con il contratto tra le parti che prevedeva come obiettivo minimo i quarti di finale di Euro 2020, ha deciso di lasciare. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate dal sito della Federazione olandese

DIMISSIONI – Frank de Boer ha deciso di lasciare l’Olanda dopo la mancata qualificazione ai quarti di finale di Euro 2020: «Ho deciso di non continuare come allenatore della Nazionale. L’obiettivo non è stato raggiunto, questo è chiaro. Quando mi è stato proposto di diventare allenatore della nazionale nel 2020 ho pensato che fosse un onore e una sfida, ma ero anche consapevole della pressione che sarebbe venuta su di me dal momento in cui sono stato nominato. Quella pressione sta solo aumentando ora e questa non è una situazione salutare per me, né per la squadra in vista del cammino verso la qualificazione ai Mondiali. Voglio ringraziare tutti, ovviamente i tifosi e i giocatori. I miei complimenti anche alla dirigenza che qui al campus ha creato un clima sportivo davvero top».

Fonte: knvb.nl