DAZN in vantaggio su Sky per la Serie A 2021-2024: ipotesi cambio prezzo – CeF

A DAZN microphone is seen during the Serie A football match between AS Roma and FC Internazionale at Olimpico stadium in Roma Italy, January 10th, 2021. Photo Andrea Staccioli / Insidefoto

DAZN e Sky a breve sapranno chi e come avrà i diritti per trasmettere il prossimo triennio della Serie A. Stando alle ultime, proprio l’innovativo servizio streaming è favorito rispetto alla più nota piattaforma televisiva. Come ripreso dal sito “Calcio e Finanza”, a cambiare sarà anche il prezzo dell’abbonamento

RIVOLUZIONE TELEVISIVA – “Potrebbe arrivare già domani il voto della Lega Serie A a favore dell’offerta di DAZN per i diritti TV del campionato nel triennio 2021/24. La piattaforma streaming è infatti in vantaggio rispetto a Sky: sul piatto 840 milioni di euro a stagione per trasmettere tutte e 380 le gare della Serie A, con 114 che dovrebbero essere trasmesse in co-esclusiva con Sky (che offre 70 milioni annui) in un pacchetto che tuttavia potrebbe essere rimesso all’asta (con l’ipotesi partita in chiaro). […] Potrebbe cambiare anche un altro elemento: il prezzo. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, infatti, l’ipotesi all’interno del business plan per il prossimo triennio presentato ai club durante l’ultima assemblea sarebbe che l’abbonamento possa costare intorno ai 30 euro (in un range tra 27 e 33 euro indicativamente), in linea sostanzialmente con quello che è il costo oggi di competitor come Now TV (la piattaforma streaming di proprietà di Sky) per lo sport”.

Fonte: Calcio e Finanza – Matteo Spaziante