DAZN, convocazione al Governo: ministro Giorgetti vuole fare chiarezza

CONVOCAZIONE – DAZN ha deciso di interrompere la doppia utenza in contemporanea per singolo abbonamento, sollevando ovviamente molte critiche. I vertici della piattaforma streaming sono stati convocati dal ministro Giancarlo Giorgetti al Mise per fare chiarezza a tutela dei consumatori. Giorgetti, insieme alla sottosegretaria Anna Ascani, che ha la delega sulla materia ha invitato i rappresentanti DAZN martedì prossimo 16 novembre alle ore 15.00.