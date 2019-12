D’Aversa: “Kulusevski molto maturo per la sua età. Parma, un vantaggio”

D’Aversa ha parlato a “Sky Sport 24” di Kulusevski subito dopo Faggiano (QUI). L’allenatore del Parma racconta la crescita del giocatore che tanto piace all’Inter

PARMA AMBIENTE IDEALE – Roberto D’Aversa parla così di Dejan Kulusevski, dribblando le domande di mercato: «Abbiamo sprecato troppe parole per lui. Dobbiamo essere bravi a ragionare sul fatto che è un 2000, è chiaro che non bisogna responsabilizzarlo. Lui per l’età che ha è un ragazzo molto maturo, ma credo anche che ci sia un gruppo che mette in risalto le caratteristiche del singolo. Vale anche per Gervinho e Bruno Alves. Il singolo viene fuori nel momento in cui c’è un gruppo che funziona, questi ragazzi sin dal primo giorno sono scesi in campo da squadra. Questa è la cosa più importante».