D’Aversa: Â«Contro l’Inter giocato per vincere. La sconfitta a volte serveÂ»

D’Aversa: «Contro l’Inter giocato per vincere. La sconfitta a volte serve»

Roberto D’Aversa Parma

Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani contro la Fiorentina tornando sulla sconfitta subita contro l’Inter giovedì sera. Il tecnico, nonostante il risultato negativo, non ha disprezzato la prestazione della sua squadra

COSA LASCIA L’INTER – D’Aversa sostiene che anche la sconfitta contro l’Inter abbia dato indicazioni positive sullo stato della sua squadra: «A volte le sconfitte possono servire più di un risultato positivo. Se si ragiona pensando ai due pareggi contro Spezia e Udinese sono state due occasioni perse. La prestazione ti fa ragionare in maniera positiva nel momento in cui affrontiamo tutte le partite con la qualità messa contro la prima della classe, evitando qualche errore che ci sta danneggiando. La squadra sta crescendo sotto l’aspetto fisico e del concretizzare. Dobbiamo migliorare, ci sono state occasioni in cui potevamo fare gol e non ci siamo riusciti. Dobbiamo migliorare, stiamo subendo troppi gol e nel campionato italiano i risultati si ottengono quando hai la miglior difesa. Il nostro obiettivo è la salvezza, ma anche le squadre che vincono lo scudetto generalmente sono quelle che subiscono meno gol»

GIOCARE PER VINCERE – D’Aversa ribadisce che la sua squadra gioca sempre per vincere e contro l’Inter non ha fatto eccezione: «Quando si prepara una partita si fa sempre per vincere. Anche contro l’Inter si era preparata per cercare di vincerla, era scontato far un’ottima prestazione contro l’Inter. Contro la prima della classe si entra in campo senza nulla da perdere, i valori sono diversi sulla carta, ma uno scende in campo per vincere. Lo si è fatto contro l’Inter e a maggior ragione lo dobbiamo fare contro la Fiorentina»