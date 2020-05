Darmian: “Pogba? Contento al Manchester United. Ripresa Serie A…”

Matteo Darmian, esterno difensivo del Parma, nel corso di una lunga intervista concessa al Guardian ha parlato di vari temi, fra cui Paul Pogba, suo ex compagno al Manchester United. Il centrocampista francese è stato accostato anche l’Inter

CONTENTO – Matteo Darmian, intervistato dal Guardian, parla di Paul Pogba e della possibilità di vedere il francese lontano da Manchester: «Pogba infelice o disposto a partire? No, onestamente non l’ho visto triste o infelice, anzi, al contrario, per tutto il tempo che sono stato a Manchester, Paul era assolutamente contento della sua decisione di tornarci. Vuole davvero fare bene al Manchester United. Finire il campionato di Serie A? Ora la cosa più importante è la salute e dobbiamo concentrarci su questo piuttosto che sul campionato. Tutto il resto viene dopo».

