Curva Sud, dura contestazione durante Milan-Lazio: «Cardinale vattene!»

I tifosi della Curva Sud del Milan in occasione della sfida di San Siro contro la Lazio ha attuato una durissima protesta, entrando sugli spalti con 15 minuti di ritardo e scandendo cori di contestazione rivolti alla proprietà e alla dirigenza del club.

DURA CONTESTAZIONE – La decisione di entrare in ritardo è stata anticipata da un comunicato diffuso nei giorni precedenti, in cui la Curva Sud esprimeva il proprio malcontento per la gestione societaria e per le prestazioni della squadra. Nel comunicato si leggeva: «Siamo solo ai primi di marzo e la nostra stagione è già ai titoli di coda, o quasi. Restano solo due derby in Coppa Italia per farvi riconquistare un briciolo di dignità o per certificare definitivamente il vostro totale fallimento». Durante la partita, al 28′, la Lazio è passata in vantaggio con un gol di Mattia Zaccagni, aumentando ulteriormente la tensione sugli spalti. Il resto dello stadio ha applaudito la protesta della Curva Sud, esponendo lo striscione: “Solo per la maglia”.

Critiche e fischi dei tifosi del Milan alla squadra e alla società

IN POCHI A SAN SIRO – La contestazione dei tifosi non si è limitata alla partita contro la Lazio. Già nelle precedenti settimane, la Curva Sud aveva espresso il proprio dissenso con cori e striscioni contro la squadra e la dirigenza, manifestando il proprio malcontento per una stagione al di sotto delle aspettative. Nonostante il forte malcontento, va sottolineato che la presenza di pubblico allo stadio era notevolmente ridotta: il settore di San Siro sembrava semi-deserto, con pochi spettatori sugli spalti, un segnale chiaro della disillusione di una parte della tifoseria riguardo la situazione attuale del club.