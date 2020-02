Cuadrado: “Troppe critiche a questa Juventus. Siamo in...

Cuadrado: “Troppe critiche a questa Juventus. Siamo in corsa per tutto”

Juan Cuadrado, esterno colombiano dei bianconeri, ha parlato ai microfoni di “Rai Sport” nel pre partita di Milan-Juventus. La formazione di Maurizio Sarri è in un momento di difficoltà dopo la sconfitta esterna col Verona. In ottica scudetto, i campioni in carica osserveranno con particolare interesse la sfida di domenica sera tra Lazio e Inter.

SOTTO IL FUOCO NEMICO – La Juventus sta attraversando un momento di particolare difficoltà. I bianconeri vengono dalla terza sconfitta stagionale lontano dall’Allianz Stadium. La formazione di Maurizio Sarri proverà a riscattarsi nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro il Milan. Queste le parole di Juan Cuadrado nel pre partita: «Dobbiamo trovare la forza di vincere ogni partita. Credo che le critiche nei confronti di questa Juventus siano state troppe. D’altronde come dice il mister siamo ancora in corsa per tutto. Abbiamo avuto dei momenti difficili, ma adesso vogliamo mettere insieme una striscia di risultati positivi».