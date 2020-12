Crotone-Spezia 4-1, prima vittoria stagionale in Serie A per i calabresi

Crotone-Spezia è il primo anticipo del sabato di Serie A. La squadra di Stroppa si è imposta per 4-1 ed ha colto la prima vittoria dell’anno in Serie A. Messias protagonista del match

VITTORIA – Crotone-Spezia è stato il primo anticipo del sabato dell’undicesima giornata di Serie A. I padroni di casa, guidati da Stroppa, si sono imposti per 3-1 su un combattivo Spezia. Il primo tempo è equilibrato: al 7′ minuto i padroni di casa vanno in vantaggio con Messias, abile a battere Provedel dopo una bella azione di contropiede. Al 17′ lo Spezia trova il pareggio con Farias, che batte Cordaz dall’interno dell’area di rigore. La ripresa è quasi un monologo dei padroni di casa. Al 49′, infatti, i padroni di casa tornano in vantaggio: Reca aggancia un bel cross in area di rigore e batte il portiere ospite con un tiro che si infila nell’angolino basso di destra. Cinque minuti più tardi arriva il gol del 3-1: assist di Pedro Pereira a Eduardo Henrique che non ha dovuto far altro che segna a porta sguarnita. In pieno recupero arriva la rete del definitivo 4-1: è ancora Messias che brucia la difesa dello Spezia e sigla la sua doppietta personale. La squadra di Stroppa coglie la prima vittoria dell’anno in Serie A. Brutto stop per lo Spezia di Italiano.