Il Crotone ha già il suo Messias: doppietta al Parma, basta ultimo posto

Con la doppietta di Junior Messias, il Crotone supera 2-1 il Parma e non è più fanalino di coda della Serie A.

RESPIRO – Junior Messias trascina il Crotone fuori dall’ultimo posto della classifica di Serie A. Il fantasista del Crotone sconfigge il Parma praticamente da solo, firmando la doppietta decisiva già nella prima frazione. I gol sono uno più bello dell’altro. Al 24′ il brasiliano riceve palla a centro area, stoppa col sinistro e mette in porta di destro con una girata fulminea. E ad un minuto dall’intervallo arriva il capolavoro. Il Parma è sbilanciato, dalle retrovie del Crotone arriva un bel lancio che Messias aggiusta col petto, prima di trovare uno splendido pallonetto dal limite che vale il 2-0. Al 57′ i gialloblu accorciano con Juraj Kucka, ma sarà tutto inutile al termine. In attesa dei risultati di domani, Giovanni Stroppa abbandona temporaneamente l’ultimo posto in classifica.