Crotone-Lazio, Immobile e Correa firmano il successo biancoceleste

Condividi questo articolo

Ciro Immobile Cagliari-Lazio

Crotone-Lazio è stato l’anticipo delle 15:00 del sabato di Serie A. La sfida si è conclusa con la vittoria dei biancocelesti guidati da Simone Inzaghi. Ciro Immobile e Joaquin Correa, ancora una volta, protagonisti

PROTAGONISTA – Alle 15:00 è andata in scena Crotone-Lazio, anticipo di Serie A valevole per l’ottava giornata. I biancocelesti si sono imposti all’Ezio Scida di Crotone con un confortevole 0-2. La squadra di Simone Inzaghi è in vantaggio già nel primo tempo: al 21′ Immobile segna in tuffo di testa su preciso assist di Parolo. Nella ripresa arriva il raddoppio dei biancocelesti: al 58′ Correa semina il panico nell’area di rigore dei padroni di casa e lascia partire un diagonale, da posizione defilata, su cui Cordaz non può nulla. La Lazio sale quindi al quinto posto in classifica, scavalcando Inter, Juventus ed Atalanta.