Crotone-Lazio: al momento si gioca, ma pioggia in aumento – Sky

I violenti nubifragi che hanno colpito la Calabria e Crotone nella giornata di oggi hanno messo in forte dubbio Crotone-Lazio, anticipo dell’ottava giornata del campionato di Serie A il cui calcio d’inizio è previsto tra mezz’ora. Secondo “Sky Sport” in questo momento la partita non sembra essere in dubbio, le squadre sono scese in campo regolarmente per il riscaldamento, anche se c’è preoccupazione; la pioggia è infatti in aumento, il campo per ora sembra drenare bene, ma viene tenuto sotto costante osservazione.