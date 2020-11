Crotone-Lazio a rischio rinvio, in corso riunione: decisione a breve – SM

(Foto pallone Nike Flight Hi-Vis da LegaSerieA.it)

Crotone-Lazio è a rischio rinvio per i nubifragi che hanno colpito oggi la Calabria creando danni e inondazioni. E’ in corso una riunione in prefettura, c’è ottimismo

I violenti nubifragi che hanno colpito la Calabria e Crotone nella giornata di oggi hanno messo a rischio Crotone-Lazio, il cui calcio d’inizio è previsto tra nemmeno due ore. Secondo “Sport Mediaset” in questo momento è in corso una riunione in prefettura per decidere il futuro dell’incontro. Ci sarebbe ottimismo in quanto, nonostante le violente piogge, il manto erboso dello stadio “Scida” sarebbe comunque in buone condizioni. Una decisione potrebbe comunque essere presa entro le 14.