Crotone in Serie A, adesso è ufficiale: è la seconda neopromossa!

Il Crotone è di nuovo in Serie A. La squadra rossoblù completa al meglio la sua stagione in Serie B e da settembre potrà tornare a respirare aria d’élite. Si rinnoverà la sfida con l’Inter

RITORNO IN A – Il Crotone è la seconda neopromossa in Serie A. La squadra calabrese, in virtù dei 65 punti in classifica a due giornate dalla fine, non può più essere raggiunta dalle inseguitrici (Spezia a 57 la più vicina), di conseguenza il netto 1-5 di Livorno sancisce la promozione anticipata. Si tratta della seconda squadra che fa ritorno in Serie A dopo la capolista Benevento, già omaggiata settimane fa (vedi articolo). Il Crotone lascia la Serie B e fa il ritorno nella massima serie dopo appena due anni di cadetteria. Complimenti e bentornati in Serie A, San Siro vi aspetta!