Cristiano Ronaldo, clamoroso: addio immediato al Manchester United!

Cristiano Ronaldo continua a far parlare di sé e questa volta la notizia è davvero clamorosa. Il fuoriclasse portoghese, attualmente impegnato ai Mondiali in Qatar con la sua Nazionale, si separa dal Manchester United di comune accordo. Il comunicato del club inglese

ADDIO – “Cristiano Ronaldo lascerà il Manchester United di comune accordo, con effetto immediato. Il club lo ringrazia per il suo immenso contributo in due periodi all’Old Trafford, segnando 145 gol in 346 presenze, e augura a lui e alla sua famiglia ogni bene per il futuro”, questo il comunicato con cui i Red Devils annunciano ufficialmente la separazione con il numero 7 portoghese.