Cristante: “Inter? Juventus squadra da battere in Italia. Voglio un trofeo”

Cristante ha rinnovato il suo contratto con la Roma fino al giugno 2024. Il centrocampista giallorosso ha quindi parlato degli obiettivi stagionali e della delicata sfida contro la Juventus di domenica sera

OBIETTIVI – Bryan Cristante ha parlato per prima cosa degli obiettivi stagionali della Roma tra campionato ed Europa League: «Siamo ancora in corsa su tutto. Il nostro obiettivo di quest’anno è arrivare tra le prime quattro in campionato, possibilmente arrivare in finale di Coppa Italia e di fare un bel percorso in Europa League. Abbiamo una squadra competitiva, con tanti giocatori forti, un grande mister e ci aspetta solo una grande seconda parte di stagione».

SCUDETTO – Cristante ha quindi parlato della Juventus, della lotta scudetto e della sfida di domenica sera: «La Juventus è sempre la Juventus. È la squadra numero uno da battere in Italia, ha cambiato rispetto agli scorsi anni, ma è la formazione campione in carica e vorrà difendere il titolo. Sulla carta sono i favoriti, però stiamo bene, giochiamo un bel calcio e possiamo dire la nostra. Io nel nuovo anno spero di essere più sul campo rispetto a questo ultimo periodo del 2019, mi auguro di continuare nel mio percorso di crescita e di riuscire a vincere qualche titolo».

Fonte: asroma.com