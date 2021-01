Crespo, primo trofeo da allenatore: l’ex Inter vince la Copa Sudamericana

Hernan Jorge Crespo

Hernan Crespo, ex attaccante dell’Inter, vince la Copa Sudamericana col Defensa y Justicia. È il primo trofeo da allenatore per Valdanito.

DNA VINCENTE – Hernan Crespo completa il miracolo iniziato a gennaio 2020. Un anno dopo aver assunto il ruolo di allenatore del Defensa y Justicia, Valdanito alza al cielo il suo primo trofeo come allenatore. Nonché il primo nella storia del club gialloverde. Nella finale della Copa Sudamericana, Crespo guida i suoi ad una netta vittoria per 3-0 sui connazionali del Lanus. Apre le marcature Frias al 34′, poi raddoppia Romero al 62′. La rete finale di Camacho arriva in pieno recupero, dando il via alla festa anticipata per il club di Florencio Varela. Una vittoria che suggella l’ottimo lavoro di Crespo su questa panchina. Dodici mesi fa prese il club al sedicesimo posto guidandolo fino al sesto. E poi la finale di Copa Sudamericana, raggiunta superando Sporting Luqueno, Vasco da Gama, Bahia, Coquimbo Unido e – infine – Lanus. Ecco il messaggio con cui Crespo festeggia il trofeo: