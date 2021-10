Crespo, l’ex Inter non è più l’allenatore del San Paolo. La nota ufficiale

Crespo lascia ufficialmente la panchina del San Paolo. L’ex attaccante dell’Inter non è più l’allenatore della squadra brasiliana dopo aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale. Di seguito il comunicato ufficiale del club.

STRADE CHE SI SEPARANO – “Il São Paulo Futebol Clube informa che Hernán Crespo lascia il comando tecnico della squadra questo mercoledì (13). La decisione è stata presa di comune accordo dopo un colloquio tra l’allenatore e il direttivo del Tricolor. Lasciano il Club anche Juan Branda, Alejandro Kohan, Gustavo Sato, Gustavo Nepote e Tobías Kohan, arrivati ​​al Tricolor insieme all’allenatore. In otto mesi Crespo ha guidato la squadra nella vittoria del Campeonato Paulista e ha disputato 53 partite, con 24 vittorie, 19 pareggi e 10 sconfitte, ottenendo il 57,23% dei punti. Il São Paulo ringrazia i professionisti per il lavoro e la dedizione dimostrati durante tutto il periodo in cui hanno difeso i nostri colori e per aver vinto il titolo di Stato, un trionfo che non si raggiungeva dal 2005″.

Fonte: saopaulofc.net