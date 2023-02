Cremonese ancora senza vittorie! Il Lecce si impone con un netto 0-2

La Cremonese, che in Coppa Italia fa faville, continua a faticare in campionato. Per gli uomini di Ballardini arriva un’altra sconfitta, questa volta ad opera del Lecce: i salentini si impongono per 0-2 con le reti di Baschirotto e Strefezza

RECAP – La Cremonese sprofonda sempre più nel baratro. La squadra di Ballardini centra la tredicesima sconfitta in campionato, opera di un Lecce per lunghi tratti in controllo della gara e capace di indirizzarla sui binari della vittoria. Dopo un primo tempo a forti tinte salentine, nella ripresa la squadra di Baroni giustifica il dominio trovando il vantaggio al 58′ con Baschirotto, abile a correggere in rete un bel cross di Hjulmand. Il raddoppio arriva al 69′ con Strefezza che segna con uno splendido sinistro a giro dal limite dell’area. Il gol del centrocampista fissa il risultato sullo 0-2 finale: il Lecce sale a 23 punti in classifica, a pari punti con la Juventus. La Cremonese rimane ultima a soli 8 punti.