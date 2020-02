Coronavirus, stop al campionato svizzero. Ferma possibile rivale dell’Inter

Nuove conseguenze sul calcio per via dell’emergenza Coronavirus: deciso il rinvio della prossima giornata del campionato svizzero

RINVIO – La SFL (Swiss Football League) ha reso noto il rinvio a data da destinarsi di tutte le partite in programma per questo fine settimana, gare valide per la ventiquattresima giornata del massimo campionato svizzero a causa dell’allarme Coronavirus. Tra le squadra che si dovranno fermare c’è anche il Basilea, club nell’urna per il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League e dunque potenziale avversaria dell’Inter. È stata inoltre decisa l’interruzione al pubblico fino al 15 marzo tutte le manifestazioni che che possano coinvolgere oltre 1000 persone.