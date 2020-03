Coronavirus, ha vinto la Cina! Suning riapre i negozi: “Continueremo…”

A seguito dell’emergenza Coronavirus, la Cina vince la battaglia contro l’epidemia e vuole tornare alla normalità. Secondo la “Gazzetta dello Sport”, Suning per esempio riapre tutti i negozi continuando però a rispettare tutte le norme a tutela dei cittadini.

CORONAVIRUS – La Cina rialza la testa dopo l’incubo Coronavirus (Covid-19). L’obiettivo è quello di tornare alla normalità continuando però a rispettare le norme a tutela del cittadino e dell’ambiente. Suning, società di Zhang Jindong, riapre tutti i negozi in Cina, così come annunciato anche su Twitter: “La Cina ha vinto contro il Covid-19! noi continueremo a mettere in atto procedure di sanificazione rafforzate per proteggere i dipendenti, i clienti e tutta la società”.