Coronavirus, Figo: “UEFA preoccupata. Euro 2020 a rischio? Si dice che…”

Luis Figo, ex giocatore dell’Inter e ambasciatore degli Europei 2020, ha parlato dell’emergenza Coronavirus. Secondo il portoghese, la diffusione del virus è una preoccupazione per la UEFA. Ecco le sue parole, riportate dal Mundo Deportivo



PREOCCUPAZIONE – Cosa ne sarà degli Europei? Il Coronavirus si sta diffondendo in tutto il Vecchio Continente. La Serie A si è già adeguata, ma c’è proccupazione anche per Euro 2020. Luis Figo, ambasciatore della manifestazione ed ex giocatore dell’Inter, ne ha parlato a Lisbona durante un evento promozionale: «È una preoccupazione per la UEFA. Sta aspettando le decisioni da parte delle autorità competenti. È una preoccupazione per tutti noi, ma non possiamo pensare che sia un’epidemia. Ad Euro 2020 mancano 3 mesi, si dice che quando arriverà la primavera il virus non sarà così efficace. Ecco perché dobbiamo aspettare».

