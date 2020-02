Coronavirus, domani task force in Figc: salta stage Mancini con Under 19

Condividi questo articolo

A seguito dell’emergenza Coronavirus, altri provvedimenti da parte della Figc con la convocazione di una task force di medici domani e il rinvio di uno stage del ct Roberto Mancini con la Nazionale Under 19

RINVII – A seguire il comunicato della Figc sulle sue decisioni per quanto riguarda il mondo del calcio per via dell’emergenza Coronavirus: “Ricevute indicazioni all’esito del Consiglio dei Ministri di ieri sulla situazione relativa alla diffusione del Coronavirus nel nostro Paese e in raccordo con il CONI, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha disposto il rinvio dell’attività calcistica nelle regioni Lombardia e Veneto“.

TASK FORCE – “Il Presidente Gabriele Gravina, inoltre, ha convocato per domani alle ore 10, presso la sede della FIGC, una task force di medici della Federazione per analizzare la situazione e dare indicazioni precise circa l’attività delle Squadre Nazionali. Alla riunione con Gravina, del cui esito verrà relazionato il Consiglio Federale convocato per le ore 12, parteciperanno il Prof. Paolo Zeppilli, il Prof. Andrea Ferretti e il dott. Carmine Costabile, nonché il Prof. Roberto Cauda, direttore dell’Area Clinica e dell’Unità Operativa Complessa di Microbiologia e Malattie Infettive del Policlinico Gemelli di Roma“.

STAGE SALTATO – “In attesa di ulteriori determinazioni, è stato comunque deciso di rinviare i raduni delle Nazionali Under 19 maschile e femminile in programma nei prossimi giorni. Salta dunque il primo stage programmato dal CT Roberto Mancini con le Nazionali Giovanili, a cominciare dall’Under 19, che era stato programmato per lunedì e martedì“.