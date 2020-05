Coronavirus, CEO Bundesliga austriaca: “Difficile ripresa del campionato”

Christian Ebenbauer, CEO della Bundesliga austriaca, in un suo intervento ha parlato della possibile ripresa del calcio austriaco. Di seguito le sue parole riportate da 90minuten.at.

IN AUSTRIA – Christian Ebenbauer, CEO della Bundesliga austriaca in settimana ha incontrato i vertici del calcio austriaco per discutere della possibile ripresa del calcio a seguito dell’emergenza Coronavirus (Covid-19), ma senza alcun passo avanti. Anche in Austria discutono del protocollo da attuare per la ripresa, e sarà la Federazione che dovrà inviarlo nuovamente al ministero della salute. Queste le sue dichiarazioni: «Con i risultati dell’ultimo appuntamento, chiudere la stagione 2019/20 è diventato più difficile. In ogni caso, è chiaro che concludere la stagione entro il 30 giugno non è più possibile».

