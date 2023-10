Corona shock: «La Juventus sapeva di Fagioli, un reato da retrocessione!»

Arrivano altre clamorose dichiarazioni da parte di Fabrizio Corona in merito alla questione scommesse che ha coinvolto fin qui Nicolò Fagioli, ma nel pomeriggio anche Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo. Su Sportitalia, nel corso di una chiamata con il giornalista Tancredi Palmeri, Corona svelato un retroscena che riguarderebbe anche la Juventus, con una pesante accusa.

ACCUSA PESANTISSIMA – Fabrizio Corona svela un retroscena a dir poco clamoroso, lanciando un’accusa pesantissima ai danni della Juventus per quanto riguarda la gestione di un suo tesserato: «Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo? Non ci sono solo questi due. La polizia è andata a Coverciano solo dopo che è venuta da me perché sapeva che avrei anticipato quei due nomi e non voleva fare una brutta figura. Sono coinvolte figure che non sono solo calciatori! La Juventus sapeva di Fagioli dal primo agosto quando l’ho detto io, tanto è vero che la tournée si è inventato una scusa per non portarlo, una volta uscita la notizia, dicendo che era infortunato. Ha cercato di “ripulirlo” e ha omesso di denunciare alle autorità giudiziarie, ed è un reato gravissimo da retrocessione. In questo caso è coinvolta anche la criminalità! Se mi dovessero ammazzare, sarebbe la fine di una grandissima storia».