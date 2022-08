Coppa Italia, il Brescia prima va sotto poi strapazza il Pisa: 1-4 e turno ok!

I trentaduesimi di finale di Coppa Italia proseguono. Tra le partite andate in scena oggi, anche il match tra Pisa e Brescia terminato con la vittoria dei lombardi per 1-4. La squadra di Clotet strappa il pass per il prossimo turno

SCHIACCIANTE – La Coppa Italia prosegue con i primi verdetti dei trentaduesimi di finale. Tra le partite andate in scena oggi, anche quella tra Pisa e Brescia allo stadio ‘Arena Garibaldi’. Il Pisa inizia subito forte trovando il vantaggio al 20′ con Masucci. Il Brescia reagisce subito e dopo appena 5′ trova il pari grazie a un’autorete di Nicolas. Al 61′ raddoppia il Brescia con Aye e al 72′ arriva anche il l’1-3 di Ndoj. Sul finire di partita il Brescia dilaga siglando anche la quarta rete con Bianchi. La sfida termina dunque 1-4 per i lombardi che staccano il pass per il prossimo turno.