Coppa Italia, la Fiorentina supera il Benevento. Ora grande sfida agli ottavi

Fiorentina-Benevento, sfida di Coppa Italia, si è giocata questa sera allo Stadio Artemio Franchi. Il match è terminato sul punteggio di 2-1 per i viola che affronteranno il Napoli agli ottavi.

VIOLA AVANTI – I sedicesimi di finale di Coppa Italia presentano il match tra Fiorentina e Benevento. La squadra di Vincenzo Italiano passa in vantaggio al 19′ con Nikola Milenkovic di testa da pochi passi. Il raddoppio arriva in apertura ripresa, con Riccardo Sottil che ribatte in rete una corta respinta del portiere al 47′. Gli ospiti accorciano le distanze al 51′ con Gabriele Moncini in spaccata su assist dalla destra di Marco Sau. Gli uomini di Fabio Caserta sfiorano il gol del pareggio ma trovano sulla loro strada un ottimo Antonio Rosati. La Fiorentina vince l’incontro col risultato di 2-1 e accede agli ottavi di finale dove incontrerà il Napoli di Luciano Spalletti.