Coppa Italia, brutta eliminazione per lo Spezia: passa il Lecce

ELIMINAZIONE SCOTTANTE – Un gol per tempo permette al Lecce di eliminare lo Spezia in trasferta e volare al prossimo turno, dove ad aspettare i salentini ci sarà la Roma di José Mourinho. Ad aprire le marcature in finale di primo tempo (43′) è Listkowski con un colpo di testa su cross di Barreca. Nella ripresa, al 55′, arriva anche il gol del raddoppio: Pablo Rodriguez dal fondo gioca una palla in area e Calabresi conclude di prima segnando lo 0-2 che fissa il risultato. Brutta eliminazione per la squadra di Thiago Motta, senza l’attaccante in prestito dall’Inter Eddie Salcedo.