Contestazione anche in casa Juventus! Tifosi alla Continassa: «Thiago Motta pezzo di m…»

Una serata caratterizzata dalle forti contestazioni. Così dopo quelli del Milan, anche gli ultras della Juventus questa sera hanno protestato alla Continassa e con duri striscioni all’Allianz Stadium.

ALTRE CONTESTAZIONI – Proprio in questi minuti i tifosi ultras della Juventus hanno manifestato la loro frustrazione contro la dirigenza, l’allenatore Thiago Motta e i giocatori. La contestazione, iniziata domenica sera davanti alla Continassa, si protrarrà anche nella giornata di domani, lunedì, in vista della sfida contro il Verona. Il malcontento dei tifosi è esploso dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, che ha lasciato la Juventus con una sola competizione su cui concentrarsi: il campionato. Questo risultato ha ulteriormente alimentato la delusione dei gruppi organizzati della tifoseria bianconera, tra cui i Drughi Bianconeri, Primo Novembre 1897, Nord Est, Viking e Nab. Lunedì, alla vigilia della partita con il Verona, i tifosi si sono radunati nuovamente per far sentire la loro voce, scandendo cori molto duri.

Striscioni e cori offensivi anche contro Thiago Motta!

CLAMOROSO – Dura la contestazione fuori la Continassa, dove la squadra si trova in questo momento in ritiro: «Dirigenza assente, allenatore e giocatori imbarazzanti… avete rotto il c… tutti quanti! La Juve siamo noi». Con un particolare accento sulla figura di Thiago Motta, la cui gestione è stata aspramente criticata. Gli ultras non hanno esitato a insultarlo con il coro: «Pezzo di m…», segno del loro disprezzo verso le scelte tattiche e i risultati ottenuti sotto la sua guida. La contestazione dei tifosi si è estesa anche a una critica generale alla gestione del club, accusando la dirigenza di essere troppo distante dalla realtà e di non saper rispondere alle necessità della squadra.