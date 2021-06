Conte verso il Tottenham: trattative in corso con l’ex Inter

Antonio Conte sarebbe molto vicino al ritorno in Premier League. L’ex allenatore dell’Inter è in trattativa col Tottenham e potrebbe chiudere a breve.

Dopo un biennio all’Inter concluso con la vittoria dell’ultimo campionato, Antonio Conte sarebbe vicinissimo al ritorno in Premier League dove ha già allenato e vinto col Chelsea. Secondo Alessandro Alciato per “Sky Sport” l’ex allenatore dell’Inter sarebbe entrato in una fase di trattative molto avanzate con il Tottenham.