Conte su Tuchel: «Ho mantenuto la calma. Spero di essere in panchina»

Si è parlato molto di quanto accaduto tra Antonio Conte e Thomas Tuchel durante e dopo la sfida tra Tottenham e Chelsea della scorsa domenica. Il tecnico ex Inter, in conferenza stampa, è tornato sull’episodio, commentandone le possibili conseguenze.

CALMA – Antonio Conte ha commentato così le possibili sanzioni dopo quanto accaduto con Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea: «Dobbiamo rispettare ogni decisione della Federazione. Ma penso che a volte cose simili possano succedere, non è la prima volta e sicuramente non sarà l’ultima. Mi sono già lasciato alle spalle quanto accaduto. Per questo spero di poter essere a bordo campo, è giusto che io possa stare al mio posto. Si può imparare molto dopo questo tipo di situazioni, ma allo stesso tempo credo di essere stato molto bravo a mantenere la calma e a non avere una reazione eccessiva»