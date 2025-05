Conte può restare al Napoli. Il giorno della decisione definitiva

Fino a pochi giorni fa sembrava certo l’addio di Antonio Conte al Napoli dopo aver vinto lo scudetto ai danni dell’Inter. Gianluca Di Marzio dà però un’altra prospettiva della storia.

CAMBIO DIREZIONE – Pochi giorni fa era sicuro: Antonio Conte avrebbe lasciato il Napoli dopo aver festeggiato lo scudetto vinto contro il Cagliari venerdì scorso. L’allenatore era intenzionato a quanto si diceva ad abbracciare un nuovo progetto a causa di prospettive diverse rispetto a quelle del presidente Aurelio De Laurentiis. La situazione però sta radicalmente cambiando in queste ore. I due si sono incontrati dopo la visita dal Papa e il colloquio è andato bene. Gianluca Di Marzio ha scritto: «Napoli, dopo il confronto di ieri e i contatti di oggi – in attesa di rivedersi entro sabato per la decisione definitiva – si stanno aprendo seri spiragli perché Conte possa restare. Aumenta la fiducia, cauta, in attesa che l’allenatore sciolga definitivamente le riserve». L’allenatore azzurro potrebbe avere perciò la possibilità di difendere il titolo, ma soprattutto influenzerebbe il clamoroso valzer di panchine previsto in Serie A. Di Inter ancora non si parla chiaramente, tutto è rinviato ai giorni successivi alla finale di Champions League contro il Psg a Monaco di Baviera.