Conte, primi ‘mal di pancia’? «Mercato bloccato. Troppe cose da fare»

Prima conferenza stampa del campionato per Antonio Conte, che ai microfoni dei giornalisti ha presentato Hellas Verona-Napoli, gara di debutto per la sua squadra nella Serie A 2024-2025, dopo la vittoria in Coppa Italia. E dalle sue parole traspira già qualche ‘fastidio’ per la situazione sul mercato.

SITUAZIONE BLOCCATA – Primi mal di pancia per Antonio Conte? In conferenza stampa il nuovo tecnico del Napoli – ed ex dell’Inter – non è proprio soddisfatto della situazione sul mercato: «So che dobbiamo viaggiare su determinati parametri come cartellini, ingaggi e cercare di convincere i giocatori a venire a giocare da noi senza coppe. Stiamo cercando di trovare delle soluzioni, ma non possiamo pensare di fare tutto in una sola sessione di mercato. Ci sono troppe cose da fare. Le uscite sono solo in prestito e non entrano soldi. La situazione è bloccata con quella cessione (Osimhen, ndr) che tutti voi conoscete e che ci doveva portare degli introiti. Non mi è passato l’entusiasmo, ma sono più incazzato di prima. E trasmetterò questa rabbia ai calciatori per dare il massimo».

Conte, gli aggiornamenti sulla situazione Lukaku-Osimhen

SCAMBIO DI MERCATO – Antonio Conte ha poi commentato anche la situazione principale per il mercato del Napoli, ovvero l’uscita di Victor Osimhen e l’ingresso di Romelu Lukaku dal Chelsea. Dribblando, però, le domande dei giornalisti presenti: «Non parlo di giocatori che non sono della nostra squadra. Quella di Osimhen è una situazione che ho trovato quando sono venuto qui, quindi sarà affrontata dal club e dal giocatore».