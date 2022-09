Conte sbotta: «Juventus? Irrispettoso per me e Allegri! Felice qui»

Non ha particolarmente apprezzato Antonio Conte le voci di un suo ipotetico ritorno alla Juventus. Nella conferenza stampa di oggi, l’allenatore del Tottenham ha definito irrispettosi i rumors non solo per lui, ma anche per Massimiliano Allegri. Dando rassicurazioni sul suo futuro.

MANCANZA DI RISPETTO – Antonio Conte ha voluto spegnere una volta per tutte le voci riguardo a un suo imminente ritorno alla Juventus. Queste le sue parole sul tema, in conferenza stampa: «Credo sia irrispettoso sia per me che per il tecnico della Juventus. La stagione è appena iniziata, ho già parlato diverse volte dell’argomento e ho sottolineato come io sia felice di lavorare qui al Tottenham. Ho un grande rapporto sia con il proprietario che con Paratici. Non vedo problemi per il futuro. Ora dobbiamo restare concentrati. Non voglio più sentire queste voci in futuro perché, come ripeto, lo trovo irrispettoso sia per me che per Allegri».