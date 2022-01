Conte dribbla Lukaku: «Non voglio parlare di lui, è del Chelsea»

La vicenda Romelu Lukaku sta tenendo banco al Chelsea. La sua intervista ha riscaldato gli animi da parte di Stamford Bridge con il belga escluso in Premier League contro il Liverpool. Dopodomani i blues sfidano iL Tottenham nella semifinale di Carabao Cup e Antonio Conte ha parlato in conferenza.

DRIBBLING – Il caso Lukaku al Chelsea sta tenendo banco anche visto il calciomercato invernale che si è riaperto (vedi articolo). Un suo addio sembra impossibile visto l’investimento fatto dai Blues (115 milioni di euro dall’Inter) ma mai dire mai. Il 5 gennaio il Chelsea sfida il Tottenham in semifinale di Carabao Cup e Antonio Conte, allenatore degli Spurs, ha risposto così in conferenza stampa alle domande su Lukaku. «Lukaku non disponibile contro di noi? Penso che sia sempre una buona cosa giocare contro una squadra che ha tutti i giocatori a disposizione. Per le persone che guardano la partita, penso che sia bello vedere i migliori giocatori in campo. Cosa provo per lui ora? Sinceramente non vorrei parlare di Romelu perché ora è un giocatore di un’altra squadra e penso che sarebbe irrispettoso parlare di lui e anche del Chelsea».