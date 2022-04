Conte: «Champions? Un miracolo per arrivarci». Addio Tottenham in vista?

L’Inter lavora ad Appiano Gentile in vista della prossima sfida contro la Juventus. I nerazzurri devono assolutamente vincere per tenere vivo il sogno scudetto. Intanto l’ex allenatore dell’Inter e della Juventus, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa in vista del Newcastle.

OBIETTIVO – L’Inter deve assolutamente vincere a Torino per continuare a sognare il bis scudetto dopo il successo dell’anno scorso con Antonio Conte in panchina. Ora il tecnico è al Tottenham e ha parlato di nuovo in merito agli obiettivi. Ecco le sue parole riportate da Sportmediaset. «Arrivare in Champions? E’ giusto sottolineare che questo obiettivo e’ molto, molto difficile e non siamo l’unica squadra che vuole provare a fare questo miracolo. C’è l’Arsenal che in questo momento e’ avanti e poi c’e’ lo United. Se me lo aveste chiesto in passato avrei risposto che sarebbe stato molto molto molto difficile. Ora, dopo cinque mesi, vedo grandi miglioramenti nella mia squadra. Dobbiamo lottare fino alla fine. E’ importante avere questo tipo di ambizioni e fare pressione su noi stessi per questo obiettivo. Giocare la Champions League la prossima stagione e’ importante per me, il club, i giocatori, i tifosi. Per tutti. Perche’ disputarla e’ totalmente diverso dalla Europa League o Conference League o dal non giocare del tutto le competizioni Uefa». Addio in vista in caso di mancato approdo alla prossima Champions League?

Fonte: Sportmediaset