Si allontana il Malagò quater: possibile futuro nella Federcalcio? Il punto – CF

Giovanni Malagò vede sbarrarsi le porte per una sua riconferma nel ruolo di Presidente del CONI. Nel suo futuro potrebbe esserci un ruolo di vertice nel calcio italiano.

LA SITUAZIONE – Giovanni Malagò rischia di vedere concluso il suo mandato da Presidente del CONI in assenza di una volontà del governo italiano di riconfermarlo per la quarta volta nel suo ruolo. Rispetto alla volontà del membro del Comitato Olimpico Internazionale di continuare a ricoprire tale incarico anche dopo la naturale scadenza del mandato, si è verificata l’opposizione dell’esecutivo italiano. L’idea, infatti, è che vi debba essere un ricambio dopo 11 anni di sua permanenza in quella posizione.

Malagò potrebbe avere un futuro nel calcio: l’idea del governo!

LO SCENARIO – Secondo quanto riferito da Calcio e Finanza, il governo avrebbe l’intenzione di garantire a Malagò un altro incarico di rilievo nel mondo dello sport italiano, questa volta nel calcio. Nello specifico, infatti, si starebbe pensando a una sua nomina nella posizione di Presidente della Federcalcio o della Lega Serie A, entrambe ipotesi al momento non caldeggiate dal membro del CIO. La sua intenzione sarebbe quella di continuare a ricoprire il proprio incarico in seno all’organismo internazionale più importante a livello sportivo. Non resta che attendere i prossimi mesi per vedere l’evoluzione di una situazione che potrebbe interessare anche i vertici del calcio italiano.