Conference League, l’Olympiacos beffa la Fiorentina ai tempi supplementari

L’Olympiacos conquista la seconda edizione della UEFA Conference League vincendo 1-0. Beffa nel finale dopo le occasioni non sfruttate dalla Fiorentina.

ALTRA SCONFITTA – Una notte amara per la Fiorentina in Conference League. I viola, dopo una partita non particolarmente emozionante ma combattuta, sono stati sconfitti dall’Olympiacos ai tempi supplementari. È stato un gol di El Kaabi al 115′ minuto a infrangere i sogni di gloria della squadra di Vincenzo Italiano, lasciando l’amaro in bocca ai tifosi fiorentini. La posta in palio è altissima e viene fuori una finale con davvero poche emozioni nei 120′. Terracciano è bravissimo su Podence per due volte nel primo tempo e poi sull’ex Jovetic ai supplementari, mentre per la Viola l’occasione più ghiotta capita a Kouamé che colpisce male e Tzolakis si salva in angolo. Al 110′ il portiere greco dice no a Ikoné.

Conference League, la Fiorentina non sfrutta le occasioni!

ANCORA IN FINALE – La svolta arriva al 115′ con un cross in mezzo di Santiago Hezze per il colpo di testa di El Kaabi, capocannoniere della competizione. Dopo un check al VAR lungo più di quattro minuti, l’arbitro decide di confermare il gol nonostante la posizione dubbia dell’attaccante. Per la Fiorentina, l’eliminazione dalla Conference League rappresenta un duro colpo dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia l’anno scorso contro l’Inter. Il cammino europeo dei viola si interrompe quindi ai tempi supplementari, in una serata che resterà a lungo nei ricordi dei tifosi come un’occasione sfumata. L’Olympiacos festeggia il primo trofeo vinto in Europa da una squadra greca con la Conference League.