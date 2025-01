Conceicao già si lamenta: «L’arbitro doveva dare più di 5 minuti!»

Sergio Conceicao non ha affatto apprezzato il modo di giocare del Cagliari contro il Milan. L’allenatore si è anche lamentato dell’arbitro su Sky Sport.

ARBITRI E NON SOLO – Milan-Cagliari non è finita come avrebbe voluto Sergio Conceicao. Il nuovo allenatore rossonero inciampa proprio sul più bello, dopo la vittoria in Supercoppa Italiana contro l’Inter. Conceicao ha però parlato anche di altro, arbitri e non solo: «Mi aspettavo molto molto di più sotto tutti i punti di vista. Da quando sono allenatore è stato il primo tempo peggiore che abbia mai fatto. Ci è mancato ritmo alto, ci è mancato tutto. Nicola e i suoi sono rimasti nei primi 30 metri di campo, noi avevamo poca profondità e non abbiamo provato cosa abbiamo preparato. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, abbiamo tirato 25 volte ma non siamo stati precisi. Diciamo dello spettacolo, capisco che la strategia dell’avversario è di perdere tempo, ma l’arbitro deve dare più di 5 minuti. Non è una scusa, nemmeno la scusa è la fatica della Supercoppa. Devo registrare comunque certe cose. Conceicao, perché lo stop dopo la Supercoppa? Il calcio è uguale dappertutto, manca testa, manca fisico, manca lavoro. Ci sono periodi nella partita che non mi sono piaciuti per niente, dobbiamo uscire da questa situazione. Sono arrabbiato».