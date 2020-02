Commisso: “Non parlo con Nedved! Pentito? No! Chiesa e Castrovilli…”

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, nel corso di una lunga intervista rilasciata oggi al “Corriere dello Sport” è tornato a parlare in merito alla sua pesante esternazione nei confronti degli arbitri dopo Juventus-Fiorentina (VEDI articolo), match giocato domenica scorsa in Serie A. Commisso non si pente e dice nulla riguardo il dirigente bianconero Pavel Nedved (QUI la sua risposta), con il quale non vuole neanche parlare.

“NON MI PENTO” – Rocco Commisso parla del suo sfogo dopo Juventus-Fiorentina: «La mia esternazione non era rivolta alla Juventus. L’ho detto subito, l’ho fatto per il calcio italiano, che poi è quello che viene esportato nel mondo. Su ESPN, per esempio, queste incongruenze nel metodo di giudizio sono state sottolineate in diretta, prima ancora delle mie parole. Ci sono stati dei fatti ed io sono intervenuto per difendere gli interessi della mia squadra. La mia non è stata una richiesta di favori per la mia squadra, quanto una maggiore uguaglianza nel metro di giudizio. Io pentito? E perché mai? Io sono un battagliero, la mia forza, da sempre, è stata proprio quella di non tirarsi indietro di fronte a niente. L’ho imparato da mio padre, che è stato prigioniero per cinque anni in guerra. Anche mia mamma, venuta meno all’età di 97 anni. Aspetto delle scuse».

SU NEDVED – Commisso continua parlando in particolare di alcuni dirigenti bianconeri e non solo: «Nedved? Non ci parlo. Buffon quando la Juventus è venuta al Franchi per la gara di campionato è stato un “signorone”. Stesso discorso per Andrea Agnelli e John Elkann».

IL MERCATO – Commisso conclude parlando del mercato, in particolare di Castrovilli e Chiesa: «Gaetano Castrovilli e Federico Chiesa? Spero di trattenere tutti, Castrovilli lasciatelo stare! Nessuno, fin qui, mi ha chiesto mai di andare via. Non lo ha fatto Federico e non lo ha fatto suo padre Enrico. Se il ragazzo, a fine stagione, sarà fortemente intenzionato ad andare via, si potrà accontentare. Ma sempre se i soldi saranno giusti. Tutto il resto sono chiacchere, del resto non c’era nessun “deal” che prevedesse, come si è dimostrato, che dovesse partire la scorsa estate».

Fonte: Corriere dello Sport