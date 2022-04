Colpo Salernitana! Nicola e Bonazzoli ringraziano Igor e Fiorentina ko 2-1

Vince la Salernitana davanti al suo pubblico dell’Arechi e si rilancia definitivamente nella corsa salvezza. La Fiorentina di Italiano, dopo l’eliminazione in Coppa Italia, cade 2-1 complice una prestazione horror di Igor. Salernitana ora a -3 dal Cagliari quartultimo ma con una partita da recuperare.

SPRINT – In una settimana la Salernitana ha riaperto ogni discorso salvezza. Contro la Fiorentina la squadra di Nicola trova la terza vittoria consecutiva e si piazza a 25 punti a -3 dal Cagliari quartultimo e momentaneamente salvo che oggi giocherà col Genoa. I campani però hanno una partita in meno da recuperare. A sbloccare il match ci pensa Djuric su angolo con Igor che se lo perde, Saponara pareggia nel secondo tempo su cross di Odriozola ma poi, Bonazzoli, ringrazia l’erroraccio di Igor su cross di Ruggeri che lascia lì il pallone con il numero 9 ex Inter che segna. Tre punti pesanti che tengono vivissime le speranze salvezza della Salernitana, ultima fino a una settimana fa.