Colpo Napoli contro il Genoa: 1-2, Mertens gol. Fiorentina-Cagliari pari

Sono appena terminate le partite di Serie A in programma alle 19,30 di oggi per la 31esima giornata. Il Napoli continua la sua rincorsa europea, battendo il Genoa in trasferta con il punteggio di 1-2. Solo pareggio, invece, tra Fiorentina e Cagliari

3 PUNTI PER GATTUSO – Il Genoa lotta su ogni pallone ma non riesce a fermare il Napoli di Gattuso. Gli ospiti passano in vantaggio nei minuti finali del primo tempo grazie a una stupenda rete di Mertens. Al 49esimo, però, i padroni di casa trovano il pareggio con Goldaniga di testa. Al 66esimo, invece, è Lozano a decidere la partita con il gol dell’1-2. Partita più bloccata tra Fiorentina e Cagliari: finisce 0-0 con Chiesa sostituito al 46esimo e dopo l’ammonizione al 9′ del primo tempo.

GENOA-NAPOLI 1-2

FIORENTINA-CAGLIARI 0-0