Clamoroso Napoli, Conte conferma: «Kvaratskhelia ha chiesto la cessione! Deluso»

Clamorosa la notizia confermata da Antonio Conte in conferenza stampa riguardo la situazione mercato legata a Khvicha Kvaratskhelia (in trattativa col PSG). L’esterno georgiano potrebbe dunque lasciare presto la Serie A.

VIA DAL NAPOLI – Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Verona, annuncia il possibile addio di Kvaratskhelia: «Non amo dire bugie. Stiamo parlando di un calciatore importante e che quest’estate quando ho parlato con il presidente ho chiesto come certezza tecnica. Ho preteso che alcuni giocatori venissero confermati e Khvicha era uno di questi, considerando che l’intenzione del giocatore era di essere ceduto e non era l’unico. Sei mesi fa il lavoro che ho dovuto fare è stato cercare di convincere i giocatori per me fondamentali a rimanere, ma in tanti volevano prendere altre strade. Oggi sono contenti di restare e sposare questo progetto. Kvaratskhelia ha chiesto di essere ceduto, il giocatore mi ha confermato questa situazione. Provo una grande delusione dopo aver speso sei mesi a cercare di farlo sentire al centro del progetto, invece siamo al punto di partenza. Sono deluso perché non sono stato così incisivo nel convincere le parti ad andare avanti insieme e ora devo fare un passo indietro, non posso tenere con le catene chi non vuole rimanere».

CORSA SCUDETTO – Senza Kvaratskhelia, si complica la corsa scudetto per il Napoli. Risponde Conte: «Questo mese per gli allenatori è terribile perché tanti calciatori pensano di avere la valigia in mano e tenerli concentrati non è mai semplice. Non dobbiamo farci distrarre, dobbiamo affrontare questo mese e ho fiducia in questo gruppo di giocatori. Saluto Caprile e Folorunsho che hanno chiesto di andare via per giocare, ma abbiamo già trovato sostituti che pensiamo siano all’altezza. Non vedo l’ora finisca gennaio perché il mercato di gennaio crea delle problematiche. Ora pensiamo al Verona. Come sostituire Kvaratskhelia? Non ci abbiamo ancora pensato, è stato un fulmine a ciel sereno».