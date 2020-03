Clamoroso, Juventus-Milan di Coppa Italia verso il rinvio! E ora?

Condividi questo articolo

Clamorosa decisione su Juventus-Milan di Coppa Italia! La semifinale di ritorno della Coppa Italia – in programma domani alle 20.45 a Torino – rischia infatti di non giocarsi

INCREDIBILE – È in corso una riunione al Viminale per decidere come e se si giocherà la semifinale di ritorno della Coppa Italia dell’Allianz Stadium tra Juventus e Milan. Da quello che filtra la sfida in programma domani sera rischia di non giocarsi così come fatto con Juventus-Inter in programma inizialmente domenica sera.