Clamoroso Douglas Luiz, casa svaligiata dopo le polemiche in Juventus-Lazio!

Per Douglas Luiz, la notte di Juventus-Lazio si è trasformata in un vero incubo, non solo per le polemiche legate agli episodi sul campo, ma anche per una spiacevole sorpresa una volta rientrato a casa.

ABITAZIONE SVALIGIATA – Douglas Luiz, al termine di Juventus-Lazio segnato da contestazioni e critiche, ha trovato la sua villa sulla collina fuori Torino completamente a soqquadro, vittima di un furto. I ladri hanno portato via un ingente bottino, stimato intorno al mezzo milione di euro. Tra gli oggetti rubati, spiccano undici orologi di grande valore e vari gioielli appartenenti alla compagna di Luiz, la calciatrice Alisha Lehmann, attualmente in forza alla Juventus Women. Fortunatamente, nessuno dei due era presente in casa al momento dell’effrazione: Lehmann era impegnata con il ritiro della sua squadra, mentre Luiz si trovava ancora fuori a cena dopo la partita disputata all’Allianz Stadium.

LA RICOSTRUZIONE – L’allarme della villa è scattato attorno all’una e mezza di notte, quando la coppia era ancora fuori casa. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e la scientifica per effettuare i rilievi del caso e cercare indizi sui malviventi. Secondo le prime ricostruzioni, i ladri avrebbero approfittato dell’assenza dei due sportivi per penetrare nell’abitazione e mettere a segno il colpo, portando via oggetti di lusso e gioielli di considerevole valore economico. Ora, oltre alle discussioni sportive, il brasiliano dovrà affrontare le conseguenze di questo furto. Una vera e propria serata da incubo per il centrocampista brasiliano e, di conseguenza, anche la compagna.