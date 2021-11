Clamoroso Benzema! Condannato a un anno di carcere (con condizionale)

Secondo quanto riportato in questi minuti da Sportmediaset, questa mattina la sentenza del tribunale che ha riconosciuto Benzema, attaccante del Real Madrid e della nazionale francese, complice nel tentativo di ricatto del connazionale Valbuena.

LA SENTENZA – Benzema condannato a un anno di carcere con la condizionale e un pagamento di 75mila euro di multa per il caso “sextape”. L’attaccante del Real Madrid è stato riconosciuto colpevole di complicità nel tentativo di ricatto dell’ex compagno di squadra Mathieu Valbuena, finito nei guai per un video hard. Il Real Madrid è impegnato stasera in UEFA Champions League contro lo Sheriff nel gruppo D, lo stesso dell’Inter.

Fonte: Sportmediaset