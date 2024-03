Clamoroso Ancelotti, rischia il carcere! Guaio in Champions League?

Ancelotti sta volando verso la vittoria in Liga ed è strafavorito per stasera in Champions League, ma ora spunta un problema grosso. L’allenatore italiano rischia addirittura il carcere.

IL GUAIO – L’avvicinamento a Real Madrid-RB Lipsia, una delle due partite di stasera per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, si tinge di giallo. Questo perché arriva dalla Spagna la notizia clamorosa di Carlo Ancelotti a rischio carcere. AS riporta che la Procura provinciale di Madrid ha chiesto quattro anni e nove mesi di reclusione per l’allenatore italiano, con l’accusa di frode fiscale. Stando a quanto chiesto, Ancelotti avrebbe omesso nella propria dichiarazione dei redditi il ricavo dello sfruttamento dei diritti d’immagine propri, trasferiti a terzi. Una cifra che ammonta a 1.062.079 euro per gli anni 2014 e 2015, nella precedente esperienza al Real Madrid. Per evitare di dover pagare la tassazione sui diritti d’immagine, prosegue l’accusa, Ancelotti avrebbe utilizzato una rete di trust in realtà privi di attività. Si attende una sua reazione.