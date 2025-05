Chelsea ribalta il Real Betis e vince la Conference League! Tutto in cinque minuti

Il Chelsea conquista la UEFA Conference League 2025 con una rimonta spettacolare e una prestazione cinica nella ripresa, battendo per 4-1 il Real Betis allo Stadion Wroclaw di Breslavia.

TUTTO RIBALTATO – Il Real Betis, alla sua prima storica finale europea, aveva illuso con un inizio veemente, ma l’uscita dal campo del trascinatore Abde Ezzalzouli ha spezzato l’incantesimo. I Blues, dopo un primo tempo in affanno, si sono scatenati nell’ultima mezz’ora, regalando al tecnico Enzo Maresca il primo trofeo continentale della sua carriera. Il match si era aperto con grande entusiasmo per i biancoverdi: al 9’, infatti, Abde, ex Barcellona, si è inserito in area con decisione e ha battuto Petrovic con un destro angolato, su assist di un ispirato Isco. Nella ripresa, il Chelsea ha saputo sfruttare il calo fisico e psicologico degli avversari. Al 66’ è arrivato il pareggio con Enzo Fernández, bravo a colpire di testa su un perfetto cross di Cole Palmer. Pochi minuti dopo, è stato proprio Palmer a innescare Jackson, che ha battuto Rui Silva per il 2-1.

IN FINALE – Il Betis ha accusato il colpo e ha progressivamente perso equilibrio e lucidità. All’82’, Sancho ha chiuso i giochi con una zampata ravvicinata, mentre al 91’ Caicedo ha messo il sigillo definitivo in contropiede. Il Chelsea, che conclude così una stagione altalenante con un trofeo europeo, può esultare per un successo che garantisce anche la qualificazione alla prossima Europa League.